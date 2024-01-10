Мурад Абдурахманов: «С Хабибом раньше созванивались. Сейчас не общаюсь»

Казахстанский боец ММА Мурад Абдурахманов рассказал об общении с Хабибом Нурмагомедовым.

«С Хабибом раньше так общались — и то, когда на сборы я приезжал. Созванивались — где тренировки, туда-сюда… А так — сейчас не общаюсь. Ну, Хабиб — большой человек. Так, когда увижусь — салам алейкум даю. Так, в целом, не общаемся тесно», — сказал Абдурахманов.

Абдурахманов тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова.

На счету Абдурахманова девять побед и два поражения. В последнем бою, 23 декабря 2023-го, казахстанец нокаутировал во втором раунде бразильца Алана Силву (12-9-1) на турнире OCTAGON 53 в Алматы.

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