Мурад Абдурахманов о шансах на титул Анкалаева: «Я об этом говорил еще три года назад, надо мной все смеялись»

Казахстанский боец ММА Мурад Абдурахманов оценил шансы на титул UFC Магомеда Анкалаева, которого он побеждал в финале Чемпионата мира по ММА:

«Анкалаев будет чемпионом 100%, я еще года три назад об этом говорил, надо мной все смеялись. Ему не везет, но я верю, что он выиграет титул UFC. Он очень сильный боец и скромный человек»

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