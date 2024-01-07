Мурад Абдурахманов о дальнейших планах: «Хочу набрать обороты, а потом может быть АСА, Brave»

Казахстанский боец Мурад Абдурахманов после дебютной победы в лиге OCTAGON поделился планами на свое будущее:

«Дальше видно будет, может быть АСА, Brave. Хочу сейчас набрать обороты, а потом видно будет. Лига OCTAGON сейчас предложила возможность подраться за титул, я ответил, что готов. С кем бы хотел побиться? Есть Рузбакиев, Даидов – они сейчас топы в лиге»

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