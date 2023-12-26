Мурад Абдурахманов о победе над Силвой: «Можно было бы в первом раунде закончить»

Казахстанский боец ММА Мурад Абдурахманов поделился мнением о победе над бразильцем Аланом Силвой на турнире OCTAGON 53.

«Да чуть сумбурно бой прошёл — всё-таки, простой сказался, чуть на эмоции подался. А так, можно было бы в первом раунде уже закончить бой. Но, в любом случае, победа, буду двигаться дальше. Три боя ещё по контракту с OCTAGON добью, потом дальше хочу».

23 декабря Абдурахманов нокаутировал Силву во втором раунде на турнире в Алматы.

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