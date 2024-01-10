Два казахстанца подписали контракты с FURY FC

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 Два казахстанца Болат Заманбеков (6-1) и Нурболат Абу (9-1) подписали контракт на 4 боя с американской лигой FURY FC

Американская лига функционирует с 2006 года, проведя на территории США 128 ивента.

Заманбеков и Абу являются представителями команды DAR Team, в состав которой также входят бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев. Оба бойца большую часть своей карьеры провели в лиге NAIZA.

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