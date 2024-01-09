Жалгас Жумагулов о следующем сопернике: «Чемпиона UFC побеждал — Пантожу»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал, почему вызвал на поединок японца Хиромасу Огикубо.

«Просто этот японец — очень крепкий парень, очень много у кого выиграл. И в рейтинге хорошо стоит. Чемпиона UFC побеждал — Пантожу, у Додсона выиграл.

В любом случае, только в RIZIN смогу с ним подраться, потому что в Naiza FC я с ним подраться не смогу — у них эксклюзивный контракт… В принципе, он согласился, я согласился. Теперь уже дело за их руководством», — заявил Жумагулов.

Напомним, что в начале декабря Жалгас Жумагулов провел свой первый поединок после завершения контракта с UFC. Он выступил на турнире лиги Naiza в Астане и победил техническим нокаутом японца Масато Накамуру.

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