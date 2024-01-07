Алиби Идрис: «Хотел бы дать три боя в этом году»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Непобежденный боец наилегчайшего дивизиона из Казахстана Алиби Идрис (8-0) рассказал, с кем бы хотел провести следующий поединок.

– Кого Вам было бы интересно увидеть своим следующим соперником? Если брать вообще всех бойцов в мире.

– Я в принципе соперников не выбираю. Хочу подраться в хорошей лиге. Даже этот Эриссон, с которым в последний раз встречался, дрался с мексиканцем, которого подписали в UFC – и чуть у него не выиграл. А мексиканец тот уже в UFC одного уронил… Вот и я хочу уже там подраться.

– В целом, чего ожидаете от 2024-го? Какие планы строите на него? Какие задачи собираетесь решать в этом году?

– В 2024 году, в первую очередь, хочу в Америку на сборы. Или – в Таиланд... С командой, конечно. Потом – посмотрим. Если подпишут в хорошую лигу, хотел бы, как минимум, три боя дать в этом году. Хотелось бы подписаться в UFC или в Bellator/PFL, – отметил Идрис.

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