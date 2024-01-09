Жалгас Жумагулов: «Мой следующий бой пройдет в лиге Naiza 24 февраля»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов проведет 24 февраля поединок на турнире Naiza FC.

«У меня уже бой есть на 24 февраля — в Naiza FC. Гонорар будет больше, чем за предыдущий в этой лиге, ИншАллах. Соперника там ищут сильного. До конца недели должны объявить», — сообщил Жумагулов.

Напомним, что в начале декабря Жалгас Жумагулов провел свой первый поединок после завершения контракта с UFC. Он выступил на турнире лиги Naiza в Астане и победил техническим нокаутом японца Масато Накамуру.

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