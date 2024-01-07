Алиби Идрис: «Насчет меня договариваются в Bellator. UFC – в следующем году»

Теги MMA Bellator Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Непобежденный боец наилегчайшего дивизиона из Казахстана Алиби Идрис (8-0) рассказал о планах в карьере.

- Уже давно ведутся разговоры о том, что Вы должны стать следующим казахстанцем, который подпишет контракт с UFC. А что-то конкретное в этом направлении происходит? Какие-то переговоры ведутся?

– Конкретно прям с UFC переговоров нет, но договариваются насчет меня с другими лигами, в целом. С Bellator, например. Но что касается UFC – в следующем году, ИншАллах. Последним нокаутом я прям, думаю, доказал всем, что готов к этому уровню. Везде – во всех пабликах, в Instagram, – уже все люди, все болельщики поддерживают меня, пишут, что я готов к UFC. Да я сам чувствую, что готов туда! Рекорд 9-0 уже – это ведь не просто так, – отметил Идрис.

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