Чарльз Джонсон о бое с Азатом Максумом: «Если я смогу его нокаутировать — будет прекрасно»

Американский боец UFC Чарльз Джонсон (13-6) прокомментировал предстоящий бой с представителем Казахстана Азатом Максумом (17-0).

— Я думаю, он делает многое из того, что делаю и я, только не так хорошо. У него жесткая школа, он из Казахстана, а значит будет всесторонне развит. Обычно они хороши в вольной борьбе, поэтому я ожидаю увидеть борьбу в его исполнении. Он уже довольно опытный, у него за плечами много боев. Я вижу его крепким парнем, который любит драться в обеих стойках и пробовать разные вещи. Но я нахожусь в предвкушении. Я всегда нахожу новые элементы в боях с разными соперниками.

Мой соперник молод и голоден, он старается проложить себе путь в организации. Мне кажется, они хотят использовать меня как трамплин, чтобы показать, что они могут драться с топовыми ребятами. Но для этого ему предстоит пройти еще пару тестов. Я не из тех, кто позволит легко пройти на следующий уровень. Мяч на моей стороне, поэтому я просто буду самим собой. Думаю, я выиграю тяжелым, «трудовым» решением судей.

Если я смогу его нокаутировать — будет прекрасно. Я знаю, что если потрясу его, то смогу и удосрочить. Он — парень с очень крепкой волей, но я чувствую, что выиграю этот поединок, — сказал Джонсон.

Бой Джонсон – Максум состоится на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе 3 февраля.

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