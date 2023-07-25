Азат Максум о титуле UFC: «Рано говорить об этом, нужно еще провести 3-4 боя»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Азат Максум ответил на вопрос о возможности завоевания титула американской лиги:

«Еще рано говорить об этом, думаю, что нужно провести еще 3-4 боя. Дай Аллах дойдем до титула, а там разницы нет с кем драться, главное дойти до этого»

Пока рекорд Максума в UFC 1-0.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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