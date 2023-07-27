Тайсон Нэм о бое с Максумом: «Я не математик, но что за херня?»
UFC Тайсон Нэм поставил под вопрос вердикт боя казахстанцем Азатом Максумом.
У себя в социальных сетях американец выложил статистику боя с Максумом. На ней можно увидеть, что Тайсон нанес больше точных и акцентированных ударов, а также чаще бил по корпусу.
«Я не математик, но что за х*рня?», — написал боец в своем посте.
Поединок завершился победой Максума раздельным решением судей. После поражения Тайсон Нэм был исключен из ростера UFC.
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