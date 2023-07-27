Тайсон Нэм о бое с Максумом: «Я не математик, но что за херня?»

Теги UFC MMA Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

UFC Тайсон Нэм поставил под вопрос вердикт боя казахстанцем Азатом Максумом.

У себя в социальных сетях американец выложил статистику боя с Максумом. На ней можно увидеть, что Тайсон нанес больше точных и акцентированных ударов, а также чаще бил по корпусу.

«Я не математик, но что за х*рня?», — написал боец в своем посте.

Поединок завершился победой Максума раздельным решением судей. После поражения Тайсон Нэм был исключен из ростера UFC.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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