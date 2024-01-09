Головкин заработал за карьеру 30 миллионов

Теги Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

 Стало известно, сколько за свою карьеру заработал бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин.

Состояние GGG оценивается в 30 миллионов долларов. С этим результатом Головкин занимает 20-е место в рейтинге 50 «самых богатых боксеров мира».

Возглавляет рейтинг бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, состояние которого оценивается в 450 миллионов долларов. Второе место занял легендарный Джордж Форман (300), а замкнул тройку Мэнни Пакьяо (200).

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