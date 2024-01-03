Жалгас Жумагулов: «Лучший спортсмен Казахстана? Наверное, Шавкат Рахмонов»

Боец ММА Жалгас Жумагулов назвал лучших спортсменов 2023 года в Казахстане.

«Проще, конечно, выбирать лучшего спортсмена года в Казахстане по рейтингам. Наверное, это Шавкат Рахмонов. Самым ярким спортивным событием в 2023-м в стране я считаю завоевание чемпионского пояса Naiza FC Нурбеком Кабдрахмановым, потому что он дрался с очень сильным соперником.

Мухаммед Эминов был чемпионом в двух весовых категориях — и в 61 кг, и в 65 кг. Побеждал очень сильных бойцов, не проигрывал, на победной серии там был. Что должно стать главным событием в спорте Казахстана в 2024 году? Не знаю. Посмотрим. Вперед не хочу забегать. Время покажет, что и как будет», — заявил Жумагулов.

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