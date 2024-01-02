Жумагулов бросил вызов бойцу Rizin Оугикубо

Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов бросил вызов 36-летнему японскому бойцу Rizin Хиромасе Оугикубо.

«Я хотел бы разделить с тобой октагон», – написал Жумагулов в твиттер.

Напомним, что в начале декабря Жалгас Жумагулов провел свой первый поединок после завершения контракта с UFC. Он выступил на турнире лиги Naica в Астане и победил техническим нокаутом японца Масато Накамуру.

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