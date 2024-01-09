Эдуард Вартанян: «Касымбай и Грозин – мои потенциальные соперники»
Эдуард Вартанян может провести бои по правилам кикбоксинга против Александра Грозина или Муратбека Касымбая в лиге «Наше Дело».
«С кем мне там драться – Александр Грозин, Муратбек Касымбай? Они провели очень зрелищный бой, который понравился аудитории «Нашего Дела». Что мне мешает провести бой по кикбоксингу? Грозин и Касымбай – мои потенциальные соперники», – сказал Вартанян.
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