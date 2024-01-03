Фаниль Рафиков о возвращении в лигу «Наше Дело»: «Только за головой Пирматова»

Казахстанский боец Фаниль Рафиков высказался о возвращении в промоушен «Наше Дело» в социальных сетях:

«Насчет возвращения в «Наше Дело», я вернусь только за этой головой (Тимурлан Пирматов, прим.ред). Готов биться хоть по боксу, хоть по ММА. Бой не продлится и двух раундов. Президент и матчмейкер лиги знает, кто выиграл в том боксерском бою. Людей не обмануть, они всё видят»

Напомним, в сентябре 2023 в бою легкой весовой категории, в полуфинале первого в России «Гран-при гангстеров» лиги «Наше Дело» Фаниль Рафиков встретился со спортсменом и Кыргыстана Тимурланом Пирматовым. Поединок прошел всю дистанцию из трех раундов, а по решению судей победил Пирматов.

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