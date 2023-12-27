Куат Хамитов бросил вызов Грозину: «Старику придется встать с дивана и вернуться в клетку»

Боец ММА из Казахстана Куат Хамитов бросил вызов россиянину Александру Грозину.

«Лига «Наше дело» мне не нравится, что Александр Грозин постоянно побеждает наших бойцов. Поэтому старику придётся встать с дивана, вернуться в клетку и, думаю, нужно исправить эту ситуацию. Александр Грозин, слово за тобой, принимай бой, и мы посмотрим, кто из нас сильнее», — сказал Хамитов.

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»