Куат Хамитов бросил вызов Грозину: «Старику придется встать с дивана и вернуться в клетку»

Теги MMA Александр Грозин Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Наше Дело Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Куат Хамитов бросил вызов россиянину Александру Грозину.

«Лига «Наше дело» мне не нравится, что Александр Грозин постоянно побеждает наших бойцов. Поэтому старику придётся встать с дивана, вернуться в клетку и, думаю, нужно исправить эту ситуацию. Александр Грозин, слово за тобой, принимай бой, и мы посмотрим, кто из нас сильнее», — сказал Хамитов.

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