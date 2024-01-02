Лига AMC Fight Night готовит турнир в Казахстане. Есть дата и два главных боя

Теги MMA AMC Fight Nights Sports.ru - Казахстан Сабит Жусупов Муратбек Касымбай Спорт Казахстана

Как сообщил у себя в телеграме известный комментатор Исатай Мади, президент лиги AMC Fight Night Камил Гаджиев собирается провести турнир в Казахстане 3 мая.

Есть два главных боя ивента с участием казахстанцев:

Сабит Жусупов – Маггерам Гасанзаде

Муратбек Касымбай – Мухаммед Хейбати.

Для Сабита этот поединок станет второй защитой титула лиги, а Касымбай – Хейбати – громким реваншем.

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