Чемпион АМС Fight Nights Арышев о бое Рахмонов – Томпсон: «Томпсон – хороший каратист, но уже на закате карьеры»

Временный чемпион АМС Fight Nights в среднем весе Дмитрий Арышев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном:

«Стивен Томпсон — хороший каратист, он отлично бьет ногами. Но он уже на закате карьеры, ему 40 лет. Он мне очень нравился раньше. Но сейчас фаворитом выделяю Шавката. Шавкат на пике, он хорош в борьбе, в стойке неплохо двигается. Думаю, что именно борьба зарешает в этом бою и Шавкат победит. Шансы распределяю 70 на 30 в пользу Шавката».

Поединок между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном пройдет на турнире UFC 297. Бой состоится 17 декабря.

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