Чемпион АСА о поражении Резникова: «После каждой неудачи начинаются разговоры об уровне»

Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов порекомендовал Артему Резникову изменить функциональную подготовку, а также назвал пробел казахстанца в ММА:

«Я ставил на Багова, потому что он намного функциональнее. У него много опыта и куча пятираундовых боев. Отмечу, что он прибавил, и его арсенал приемов гораздо разнообразнее. Он лучше в выносливости, а у Артема в этом пробел. Он плотный и коренастый. Было видно, как забились его мышцы. Им был необходим кислород, а организм не справился. Нужно что-то менять в своей подготовке.

Артем – борец, очень неплохо себя проявил в первом Гран-при. Прием «север-юг« является его коронным и он одержал им немало побед. После каждой неудачи начинаются разговоры об уровне. У спортсмена бывают разные этапы. Была светлая полоса, сейчас темная. Ему нужно взять паузу, перестроиться, поменять что-то в тренировках. В ММА нужно не только бороться», – сказал Борисов.

Напомним, в декабре Резников и Багов встретились в пятираундовом поединке в легком весе, который проходил в рамках четвертьфинала Гран-при АСА. Итогом этого противостояния стала победа Багова техническим нокаутом в четвертом раунде.

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»