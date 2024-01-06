Каршыга Даутбек о бое в японской лиге TOP BRIGHT: «Соперник – очень сильный спортсмен»
Казахстанский боец Каршыга Даутбек рассказал про ожидания от боя в японской лиге:
«Пока я подписал контракт только на один бой. Не могу сказать, что у меня легкий противник. Знаю, что японец – очень сильный спортсмен»
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