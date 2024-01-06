Alash Pride признали Кудайбергенова лучшим бойцом года

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

 Лига Alash Pride подвела итоги 2023 года, назвав лучших спортсменов года.

Так лучшим бойцом года стал Рустем Кудайбергенов. Он признается лучшим второй год подряд.

Кудайбергенов в лиге провел 2 боя, выиграв оба, в том числе за пояс в легком весе. Пытался Рустем выступить и в других лигах, но если в UAE Warriors у него рекорд 1-1, то конец года для него ознаменовался поражением весьма спорным решением в URAL FC.

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