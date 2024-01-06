Alash Pride признали Кудайбергенова лучшим бойцом года

Лига Alash Pride подвела итоги 2023 года, назвав лучших спортсменов года.

Так лучшим бойцом года стал Рустем Кудайбергенов. Он признается лучшим второй год подряд.

Кудайбергенов в лиге провел 2 боя, выиграв оба, в том числе за пояс в легком весе. Пытался Рустем выступить и в других лигах, но если в UAE Warriors у него рекорд 1-1, то конец года для него ознаменовался поражением весьма спорным решением в URAL FC.

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