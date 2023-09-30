Дазаев об отмене поединка Шлеменко и Хамитова: «Надеюсь, что у них срастется потом в дальнейшем»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев высказался об отмене поединка россиянина Александра Шлеменко и соотечественника Куата Хамитова.

«На самом деле, я не знал и не думал, что этот бой сольется. Не знаю, в чем причина и в чем дело… Для Шлеменко бой был логичным. Ну, и для Куата — хороший поединок. Потому что Шлеменко — возрастной, ему подраться.

А вот Куат — для его имени, для его наследия... Сколько он вложил в историю ММА Казахстана?! Это было бы хорошее имя. Веское. Ну, надеюсь, как-то у них срастется потом в дальнейшем», — отметил Дазаев.

Шлеменко и Хамитов должны были провести поединок на турнире Top Fight в Москве 29 сентября.

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