Гойти Дазаев о возвращении в октагон: «Набираю форму, прихожу в себя»
Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал о возвращении в октагон:
«Потихоньку набираю форму, в себя прихожу. Пока новостей нет как таковых по следующему бою».
24 июня 2023 года должен был пройти реванш между Гойти и чемпионом AMC Fight Night Дмитрием Бикревым, но в процессе подготовки Дазаев получил травму и перенёс операцию.
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