Гойти Дазаев о возвращении в октагон: «Набираю форму, прихожу в себя»

Теги MMA AMC Fight Nights Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал о возвращении в октагон:

«Потихоньку набираю форму, в себя прихожу. Пока новостей нет как таковых по следующему бою».

24 июня 2023 года должен был пройти реванш между Гойти и чемпионом AMC Fight Night Дмитрием Бикревым, но в процессе подготовки Дазаев получил травму и перенёс операцию.

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