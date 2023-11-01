Гойти Дазаев о возвращении в октагон: «Набираю форму, прихожу в себя»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал о возвращении в октагон:

«Потихоньку набираю форму, в себя прихожу. Пока новостей нет как таковых по следующему бою».

24 июня 2023 года должен был пройти реванш между Гойти и чемпионом AMC Fight Night Дмитрием Бикревым, но в процессе подготовки Дазаев получил травму и перенёс операцию.

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