Боец UFC Морозов о том, как принял ислам: «Конечно, это был долгий путь, долгая дорога»

Боец UFC из Казахстана Сергей Морозов рассказал о том, почему принял ислам.

– Сергей, долго шли к решению стать мусульманином?

– Как можно сказать, долго ли шел к этому?.. Наверное, будет правильно сказать, что это дорога всей моей жизни была, Альхамдулиллях. Аллах смилостивился надо мной – распечатал мне сердце, снял пелену с глаз и ушей. Сделал меня мусульманином, единобожником. Конечно, это был долгий путь, долгая дорога. Постоянно внутри были какие-то вопросы, на них не было ответов. У нас же окружение, в основном, мусульмане. Вот они своим примером, своим хорошим нравом, своим отношением ко мне на протяжении десятилетия, наверное, проводили даават свой.

В религии ислам же нет принуждения – нельзя заставить человека или надавить на него как-то. Вот на протяжении десятилетия проявляли терпение, объясняли мне, хорошим примером показывали, как живут мусульмане, кто является таким мусульманином. Вот это одной из причин тоже стало.

Я же родился в православной семье христианином. Меня в детстве покрестили. В церковь ходил по воскресеньям, службы выстаивал. Причащался, исповедовался. Альхамдулиллях, теперь я единобожник, мусульманин, – сказал Морозов.

Последний бой в UFC Морозов провел в декабре 2022 года, победив единогласным решением судей американца Джорни Ньюсона.

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»