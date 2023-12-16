Сергей Морозов о бое Рахмонов – Томпсон:  «Если Шавкат будет давить на Томпсона, он его удосрочит»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сергей Морозов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Сергей Морозов сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:

«Я думаю, если Шавкат навяжет борьбу в ближнем бою, если будет давить на Томпсона, сближаться с ним, бить, бороться — считаю, проблем не ожидается: Шавкат его удосрочит. Если же начнёт играть в дистанционные игры, перестреливаться, показывать, что у него удар хороший, то это может плохо закончиться.

Бой с Холландом это показал. Надо бить, бороть, сближаться — давить его постоянно, да и всё. И, ИншАллах, еще одна досрочная победа будет».

Поединок Рахмонов (17-0) — Томпсон (17-6-1) пройдёт 17 декабря на турнире UFC 296.

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