Сергей Морозов о бое Рахмонов – Томпсон:  «Если Шавкат будет давить на Томпсона, он его удосрочит»

Казахстанский боец Сергей Морозов сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:

«Я думаю, если Шавкат навяжет борьбу в ближнем бою, если будет давить на Томпсона, сближаться с ним, бить, бороться — считаю, проблем не ожидается: Шавкат его удосрочит. Если же начнёт играть в дистанционные игры, перестреливаться, показывать, что у него удар хороший, то это может плохо закончиться.

Бой с Холландом это показал. Надо бить, бороть, сближаться — давить его постоянно, да и всё. И, ИншАллах, еще одна досрочная победа будет».

Поединок Рахмонов (17-0) — Томпсон (17-6-1) пройдёт 17 декабря на турнире UFC 296.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером