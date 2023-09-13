Жалгас Жумагулов: «Морозов, скорее всего, уже завершил карьеру»

Жалгас Жумагулов рассказал, что боец UFC из Казахстана Сергей Морозов завершил карьеру.

— У него контракт есть на три боя. Если честно, Мороз, скорее всего, уже завершил карьеру. Мороз сейчас совсем другой человек стал. Раньше где-то я мог с ним пошутить, что-то сказать, а сейчас уже на него смотрю и стесняюсь.

— Драться Мороз, скорее всего, не будет? Ни в UFC, нигде?

— Да, я думаю, сто процентов, нигде не будет. Он просто для себя ходит, вечерами тренируется.

— По крайней мере нигде не объявлял еще?

— Не объявлял, да, но мы знаем, что сто процентов не будет драться больше, – отметил Жумагулов.

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