Жалгас Жумагулов: «Морозов, скорее всего, уже завершил карьеру»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Спорт Казахстана

Жалгас Жумагулов рассказал, что боец UFC из Казахстана Сергей Морозов завершил карьеру.

— У него контракт есть на три боя. Если честно, Мороз, скорее всего, уже завершил карьеру. Мороз сейчас совсем другой человек стал. Раньше где-то я мог с ним пошутить, что-то сказать, а сейчас уже на него смотрю и стесняюсь. 

— Драться Мороз, скорее всего, не будет? Ни в UFC, нигде?

— Да, я думаю, сто процентов, нигде не будет. Он просто для себя ходит, вечерами тренируется.

— По крайней мере нигде не объявлял еще?

— Не объявлял, да, но мы знаем, что сто процентов не будет драться больше, – отметил Жумагулов.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий