Сергей Морозов: «Лучший спортсмен Казахстана – Шавкат Рахмонов»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов назвал лучшего спортсмена Казахстана 2023 года.

«Ну, какое самое яркое событие?! На все ваши вопросы у меня два слова — Шавкат Рахмонов. И все. Коротко и ясно. Я думаю, его дела, его победы, его рекорд говорят сами за себя», — заявил Морозов.

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»