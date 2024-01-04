Защитник сборной Казахстана Быстров: «Лучший спортсмен страны? Шавкат Рахмонов»

Защитник сборной Казахстана и «Ахмата» Марат Быстров ответил на вопрос о лучшем спортсмене страны в 2023 году.

«Лучший спортсмен Казахстана 2023 года — Шавкат Рахмонов. Слежу за его карьерой, болею за него постоянно. Этот боец за прошедший год очень сильно возмужал по-спортивному. Его яркие победы показали, что он достоин соперников намного сильнее.

И надеюсь, что в скором будущем у него эти поединки, в которых Шавкат докажет свою состоятельность еще больше, будут», — заявил Быстров.

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