Айбек Шокпутов о бое Максум – Джонсон: «Азат должен побеждать в этом поединке»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Айбек Шокпутов, наставник бойца UFC Сергея Морозова, поделился мнением о предстоящем бое казахстанского файтера UFC Азата Максума (17-0) и представителя США Чарльза Джонсона (13-6). 

— Джонсон достаточно подвижный боец. Азат будет повыше Жалгаса и с дистанции ему будет комфортно работать, встречать его справа и слева. Максум не даст просто так двигаться Джонсону. Я думаю, что Азат должен побеждать в этом поединке. Казахстанцу нужно будет поджимать соперника, атаковать, отрезать углы, — сказал Шокпутов.

Отметим, что Джонсон уже встречался в октагоне с оппонентом из Казахстана — в ноябре 2022 года его соперником был Жалгас Жумагулов, которому американец нанес поражение раздельным решением судей на турнире UFC Fight Night 215. 

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