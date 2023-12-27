Муратбек Касымбай проиграл Грозину в главном бою «Наше Дело»

Казахстанский боец Муратбек Касымбай (12-4) провел бой с россиянином Александром Грозиным (23-4-1) в лиге поп-ММА «Наше Дело».

Этот поединок прошел всю дистанцию и закончился победой Грозина раздельным решением судей.

В этом году Касымбай провел еще два боя: в мае на турнире Hardcore MMA 62 он победил единогласным решением судей россиянина Аловсета Мамиева (1-2), а в июне в лиге Nomad Fighting выиграл техническим нокаутом в первом раунде у еще одного представителя России Никиты Солонина (7-6).

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