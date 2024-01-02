Багдат Жубаныш бросил вызов чемпиону NAIZA: «Подпиши контракт, если считаешь себя чемпионом»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Багдат Жубаныш Казбек Сагын Спорт Казахстана

Трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш продолжает искать реванш с чемпионом NAIZA Казбеком Сагыном:

«Казбек, подпиши контракт на 53 кг, если считаешь себя чемпионом. Нурбек Карабала, если он боится, дайте мне другого бойца за пояс»

Прошлый их бой за пояс лиги завершился победой Казбека решением судей, которое оставило много вопросов у болельщиков, да и у самого Багдата.

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