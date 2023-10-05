Озвучена дата реванша Казбека Сагына и Багдата Жубаныша

Трехкратный чемпион мира по рукопашному бою, чемпион NAIZA Казбек Сагын проведет реванш против трехратного чемпиона мира по ММА Багдата Жубаныша в феврале 2024 года.

Первый бой между этими соперниками закончился победой Казбека раздельным решением судей, с чем команда Багдата была полностью не согласна.

Бойцы встречались и по любителям в финале Чемпионата мира по ММА, тогда победу одержал Жубаныш.

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