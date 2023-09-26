Казбек Сагын мог выступить в ONE FC

Чемпион NAIZA Казбек Сагын получил предложение от лиги ONE FC, об этом сообщил тренер DAR Team Азиз Разыев:

«У Казбека сейчас серьезный менеджер, было предложение от ONE FC, но на очень коротком уведомлении, а Казбек только-только втягивается в тренировочный процесс»

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«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою