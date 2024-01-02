Алимханулы о бое с Канело: «Его можно три раза отправить в нокдаун в одном раунде»

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Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы выступил с заявлением о бое с мексиканской звездой бокса Саулем «Канело» Альваресом:

«Когда я начал карьеру, то хотел проводить бои с лучшими боксерами. Сейчас это «Канело», он — абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. На сто процентов мы победим, потому что я смотрю и анализурю его каждый бой — какие у него плюсы и минусы, записываем в тетрадь все. Пишем, как я с ним буду боксировать, в каком раунде. То, что я сказал, что в одном раунде его можно три раза отправить в нокдаун это не просто слова. Постараемся это доказать на деле»

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