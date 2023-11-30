Чарло о бое с Алимханулы: «Я готов дать шанс»

Теги WBC WBO IBO бокс Джермалл Чарло Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Действующий чемпион WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло (33-0, 22 KO) высказался о боях с чемпионом мира WBO/IBF в среднем весе Жанибеком Алимханулы и «временным» чемпионом WBC Карлосом Адамесом:

«Мне определённо хотелось бы вернуться с большим боем. Я бы подрался с Жанибеком и подрался с обязательным претендентом. Как его зовут? Карлос Адамес. Уважение парням за то, что оказались на вершине. Они сделали то, что и должны были сделать. И я готов дать им шанс. Я никого не избегаю и никогда этого не делал. Если условия будут подходящими, я подерусь с ними»

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