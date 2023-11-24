Дамир Исмагулов о словах Камила Гаджиева: «Я выиграю у любого из его лиги»
Боец ММА Дамир Исмагулов отреагировал на слова президента лиги AMC Fight Night, что Дамир интересен только казахстанской публике, на остальной территории не представляет интереса:
«Камил может говорить, как считает, но я выиграю у любого из его лиги в легком весе» – написал Исмагулов в социальных сетях.
Напомним, что у Дамира завершился контракт с UFC.
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