Дамир Исмагулов о словах Камила Гаджиева: «Я выиграю у любого из его лиги»

Боец ММА Дамир Исмагулов отреагировал на слова президента лиги AMC Fight Night, что Дамир интересен только казахстанской публике, на остальной территории не представляет интереса:

«Камил может говорить, как считает, но я выиграю у любого из его лиги в легком весе» – написал Исмагулов в социальных сетях.

Напомним, что у Дамира завершился контракт с UFC.

Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC