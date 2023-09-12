Жалгас Жумагулов: «В UFC предложили Исмагулову новый контракт»

Жалгас Жумагулов рассказал, что казахстанец Дамир Исмагулов может продолжить карьеру в UFC.

– UFC предложили ему новый контракт, но там небольшой гонорар. Вроде бы, сейчас у них идут переговоры.

– То есть, ему нужна победа, чтобы гонорар нормальный попросить?

– В любом случае – да, – рассказал Жумагулов.

Исмагулов последний поединок провел против Гранта Доусона в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»