Ангелина Лукас о возлюбленном: «С детства я мечтала о драконе, и вот встретила дракона»

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала фото со своим возлюбленным, чемпионом UBO International Тариэлом Джафаровым (24-6, 22 КО) из Азербайджана.

«Рыцарей напрасно мчали кони. Принцев презирала, все – повесы. Будучи неправильной принцессой. С детства я мечтала о драконе, и вот встретила дракона», – подписала фото Лукас в социальных сетях.

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