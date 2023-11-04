Ангелина Лукас о первом поражении в профи: «Тяжело драться за большие титулы. WBC поддерживает Мексику и Чили»

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) рассказала подробности о титульном бое с чилийкой Даниэлой Асенхо (15-3-3, 2 КО).

- Справедлив ли, по Вашему мнению, исход Вашего последнего боя?

– Наверняка, Вы видели видео, где рефери поднимает руку сначала мне, затем супервайзер турнира сказала ему, что это не так – победила моя соперница. Хотя рефери после поединка подходит ко всем судьям и собирает записки. И он видел, что победила я, поэтому он и поднял мне руку. Во время поединка, после третьего раунда моя команда сообщила мне о том, что я побеждаю – у них на руках были судейские записки.

После седьмого раунда команда также проинформировала меня о том, что я выиграла все семь раундов. Поэтому по итогам 10-ти раундов победа точно должна была быть за мной. Но итог вы видели сами. Мы все были в шоке. Тем более, что в последних раундах соперница билась со сломанным носом и была вся в крови. Рефери не останавливал бой, чтобы подвести ее к доктору.

– Почему ошибся рефери в ринге, сначала подняв Вашу руку?

– Он не ошибся, он действовал по судейским запискам. По окончании боя он собирает судейские записки у всех судей, чтобы объявить победителя. Но все решила супервайзер. Мне сказали, что по запискам победила я, и это все было на камерах. Мы спрашивали ее о том, почему вдруг поменялось решение судей, она ответила, что не покажет нам записки. В итоге они их изменили.

Чуть позже супервайзер показала нам записки, но они были уже другими. На самом деле, очень тяжело драться за такие большие титулы, потому что в WBC конечно поддерживает Мексику и Чили, это однозначно. К примеру, на пресс-конференции стоял мужской пояс WBC Silver, а женский пояс даже не приехал в Турцию. Они сказали, что он застрял в Мексике или в Чили из-за проблем с доставкой.

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