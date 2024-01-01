Алиби Идрис вошел в ТОП-60 бойцов наилегчайшего веса

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

После яркой победы над бразильцем Эррисоном да Сильвой на турнире NAIZA 56, казахстанский боец Алиби Идрис поднялся в ТОП-60 лучших бойцов мира в наилегчайшем весе по версии авторитетного сайта fightmatrix.

Он сумел обойти соперника Асу Алмабаева по дебюту в UFC Оде Осборна.

Лучшим из представителей Казахстана в этом весе как раз является Асу, находящийся на 18 месте. В тройку также входят Диас Еренгаипов (28) и Азат Максум (46).

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий