Алиби Идрис о травме в бою лиги Naiza FC: «Большой палец сломался, надо спицы поставить»

Кандидат в UFC из Казахстана Алиби Идрис рассказал о травме в поединке против бразильца Эрикссона Перейры на турнире Naiza FC 56 в Алматы.

«Не планировал нокаут, по идее, готовился на три раунда. Просто часто отрабатываем этот удар. Если честно сказать — хотел тоже ярко проявить себя против такого бойца. Так и получилось.

Повреждение? Все нормально. Гипс поставили — что-то левую руку сломал… Рентген снял — кость сломалась, говорят. В Актобе надо ехать — операцию, по ходу, сделать небольшую. Насчет следующего боя — посмотрим. Если бы не было травмы, хотел до Рамадана подраться. Теперь посмотрим.

Рука заживет, ИншАллах, и от этого будем отталкиваться. Большой палец сломался, надо спицы поставить, по ходу», — сказал Идрис.

21 декабря Идрис в первом раунде нокаутировал Феррейру в соглавном поединке турнира Naiza FC 56.

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