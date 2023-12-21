Алиби Идрис нокаутировал бразильца Алиссона

У казахстанца Алиби Идрис был весьма серьезный соперник – бразилец Алиссон, который добрался до Шоу Претендентов Даны Уайта, но остановился в шаге от UFC.

И тем не менее доминирующее выступление Алиби завершилось в первом раунде, он ударом с разворота потряс соперника, затем добил на настиле.

Идрис по-прежнему является не побежденным бойцом.

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