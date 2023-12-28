Нурбек Карабала про Алиби Идриса: «Он готов драться в крупнейших промоушенах мира»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Президент лиги Naiza FC Нурбек Карабала заявил, что казахстанская организация начала переговоры с UFC о возможном подписании непобеждённого файтера наилегчайшего дивизиона Алиби Идриса (8-0):

«Сегодня я уверен, что он готов драться в крупнейших промоушенах мира. Мы и здесь ему можем создать конкуренцию, но у него есть мечта, и я считаю, что он готов идти в UFC. Мы будем работать над этим. Мы подготовили ему визу в США. Сейчас будем думать и разговаривать с промоушеном»

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