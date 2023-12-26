Шавкат Рахмонов о бое с Усманом: «Был бы четкий бой, но думаю, что Усман не будет со мной драться»

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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов выссказался о возможном бое с Камару Усманом:

«Думаю, что Усман не будет со мной драться. А так, если UFC сделает предложение, я в принципе готов. Был бы четкий бой, интересно было бы показать свое мастерство в бое с Камару. А так было бы хорошо, выиграв Усмана, который идет на 1 месте в рейтинге, я бы уже точно стал главным претендентом на титул»

Экс-чемпион в полусреднем весе Усман сейчас находится на 1 месте в рейтинге лучших полусредневесов UFC.

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