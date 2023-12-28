Созданная в Казахстане лига впервые в истории вошла в топ-20 в мире!

Евразийская лига OCTAGON поднялась на 8 позиций – с 26-го на 18-е место в мировом рейтинге лиг от Fight Matrix и впервые вошла в топ-20 лиг мира. И продолжает удерживать лидерство в Казахстане и Центральной Азии.

Также, OCTAGON входит в ТОП-3 рейтинга по среднему возрасту бойцов в мире – 27 лет. В 2023 году лига OCTAGON провела 15 номерных ивентов. А всего за три года сотрудничества OCTAGON и спортивного агентства UNDERDOG были организованы 38 номерных ивентов и 24 турнира категории SELECTION. Суммарные просмотры боев в YouTube превысили 150 миллионов, а ТВ-трансляции турниров OCTAGON на данный момент охватывают более 100 стран мира.

Fight Matrix – это главный сайт в мире ММА, который предоставляет информацию и статистику о бойцах и соревнованиях в мире. Его часто используют в своей работе матчмейкеры многих лиг. Сайт включает в себя рейтинги бойцов, результаты боев, аналитические статьи и другую связанную с ММА информацию. Fight Matrix составляет свои рейтинги, основываясь на результатах боев, а также учитывая различные факторы, такие как сила соперника, весовая категория и другие.

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