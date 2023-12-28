Жумагулов о дате следующего боя: «Готовимся к мартовскому карду»

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов объявил о старте тренировочного процесса перед возвращением в октагон.

В Instagram Stories Жумагулов дал понять, что намерен провести очередной бой весной так же в Naiza, опубликовав фото со своими одноклубниками и подписью: «Готовимся к мартовскому карду. Готовы, заряжены».

Напомним, что в начале декабря Жалгас Жумагулов провел свой первый поединок после завершения контракта с UFC. Он выступил на турнире лиги Naica в Астане и победил техническим нокаутом японца Масато Накамуру.

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