Непобежденный казахстанский боец Аканов проведет следующий бой в Японии
Казахстанский боец ММА Кошен Аканов (4-0) проведет бой на турнире лиги Top Bright в Японии.
Соперником Кошена станет кореец Ким Чун Сок (3-2).
Турнир состоится 21 января.
Помимо Аканова на турнире выступит еще один казахстанец Даутбек Каршыга.
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