Непобежденный казахстанский боец Аканов проведет следующий бой в Японии

Казахстанский боец ММА Кошен Аканов (4-0) проведет бой на турнире лиги Top Bright в Японии.

Соперником Кошена станет кореец Ким Чун Сок (3-2).

Турнир состоится 21 января.

Помимо Аканова на турнире выступит еще один казахстанец Даутбек Каршыга.

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