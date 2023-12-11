Алиби Идрис о следующем сопернике в Naiza FC: «С рекордом 14-2, хороший такой»

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис рассказал о смене соперника на турнире Naiza FC 56 в Алматы.

«У меня соперник поменялся — теперь с бразильцем по имени Риксон Зенидим поединок планируется. Бой в 59 кг просили, но на 58 кг согласились. С рекордом 14-2, хороший такой. В последнем своем бою в Contender Series дрался. В стойке бьется», — сказал Идрис.

Бой Идрис (8-0) — Зенидим (14-2) пройдет 21 декабря на турнире Naiza FC 56 в Алматы.

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